Concert privé avec vue sur la tour Eiffel Appartement avec vue sur la Tour Eiffel Paris

Ce chanteur multi-instrumentiste, alias Sébastien Rambaud, propose un voyage musical mêlant acoustique et électronique, influencé par Brassens et Stromae.

Rejoignez-le pour un moment chaleureux autour de sa plume malicieuse. Grâce à Ace, l’hôte, nous partagerons prosecco et petites douceurs.

Durée : 2h environ

Jauge : 10 places maximum.

Célestin vous invite à un concert privé de ses « Chansons amouristiques » dans un appartement cosy avec vue sur la Tour Eiffel.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Tarifs :

– 15€ soutien artiste

– 12€ tarif normal

– Prix libre pour enfants et minimas

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-13T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T21:30:00+02:00

Appartement avec vue sur la Tour Eiffel Rue Lecourbe 75015 Paris

https://hormur.com/event/019bebb6-0953-7306-8ac2-1893aa281c3e



Afficher la carte du lieu Appartement avec vue sur la Tour Eiffel et trouvez le meilleur itinéraire

