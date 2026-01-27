Concert privé avec vue sur la tour Eiffel Appartement avec vue sur la Tour Eiffel Paris
Ce chanteur multi-instrumentiste, alias Sébastien Rambaud, propose un voyage musical mêlant acoustique et électronique, influencé par Brassens et Stromae.
Rejoignez-le pour un moment chaleureux autour de sa plume malicieuse. Grâce à Ace, l’hôte, nous partagerons prosecco et petites douceurs.
Durée : 2h environ
Jauge : 10 places maximum.
Célestin vous invite à un concert privé de ses « Chansons amouristiques » dans un appartement cosy avec vue sur la Tour Eiffel.
Le vendredi 13 février 2026
de 20h00 à 21h30
payant
Tarifs :
– 15€ soutien artiste
– 12€ tarif normal
– Prix libre pour enfants et minimas
Tout public.
Appartement avec vue sur la Tour Eiffel Rue Lecourbe 75015 Paris
https://hormur.com/event/019bebb6-0953-7306-8ac2-1893aa281c3e
