Concert Prixvae à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre

Informations pratiques

Piégros-la-Clastre

Concert Prixvae à La Poule à Facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

tarif solidarité culture

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Venez découvrir la Cumbia franco-colombienne ! La musique de Prixvae est toute à la fois ancrée dans les profondeurs des traditions et survitaminée par la liberté stylistique venue de l’underground contemporain.

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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come discover Franco-Colombian cumbia! Prixvae’s music is both deeply rooted in tradition and energized by the stylistic freedom of the contemporary underground.

L’événement Concert Prixvae à La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme