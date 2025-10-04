Concert Profil Jazz Les Copains’Live Musique Les Copains d’abord Louvie-Juzon
Concert Profil Jazz Les Copains'Live Musique Les Copains d'abord Louvie-Juzon samedi 4 octobre 2025.
Les Copains d'abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Chris et Jack forment un duo de jazz intimiste né de la rencontre d'un trompettiste virtuose et pédagogue passionné, et d'un guitariste autodidacte animé par la même ferveur musicale. Ensemble, ils revisitent les grands standards de Chet Baker, Miles Davis et du répertoire jazz, dans une formule légère et poétique mêlant guitare, trompette et accompagnement numérique discret. Leur musique, douce et raffinée, évoque l'ambiance feutrée des clubs de jazz ou d'un piano-bar élégant.
Réservation conseillée.
Les Copains d'abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73
