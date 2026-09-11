Informations pratiques

Concert-projection « musique & cinéma » à l’église de Nogent-sur-Seine Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Laurent Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Musique & Cinéma avec Agnès Minier (soprano) et Marc Pinardel (orgue) sur les musiques de film,s avec 2 films muets projetés et mis en musique :

La maison électrique avec Buster Keaton et Charlot l’émigrant avec Charlie Chaplin.

Église Saint-Laurent Place de l’Eglise, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 0325398105 http://www.cathotroyes.fr

Musique & Cinéma avec Agnès Minier (soprano) et Marc Pinardel (orgue) sur les musiques de films avec 2 films muets projetés et mis en musique :

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