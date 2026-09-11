Concert-projection « musique & cinéma » à l’église de Nogent-sur-Seine, Église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Nogent-sur-Seine
Informations pratiques
Concert-projection « musique & cinéma » à l’église de Nogent-sur-Seine Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Laurent Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Musique & Cinéma avec Agnès Minier (soprano) et Marc Pinardel (orgue) sur les musiques de film,s avec 2 films muets projetés et mis en musique :
La maison électrique avec Buster Keaton et Charlot l’émigrant avec Charlie Chaplin.
Église Saint-Laurent Place de l’Eglise, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 0325398105 http://www.cathotroyes.fr
Musique & Cinéma avec Agnès Minier (soprano) et Marc Pinardel (orgue) sur les musiques de films avec 2 films muets projetés et mis en musique :
©Ville de Nogent-sur-Seine
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