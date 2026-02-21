Concert-Projection Un silence à perte d’oreille Philippe Ollivier Médiathèque Guingamp

Concert-Projection Un silence à perte d’oreille Philippe Ollivier

Récit musical et photographique consacré à la Finlande, Un silence à perte d’oreille est l’aboutissement de dix années partagées avec les danseurs Saku et Laura Koistinen, de voyages et de collectages de sons et d’images dans ces contrées du Nord de l’Europe. Solo pour bandonéon, ce récit de voyage est agrémenté d’enregistrements de sons naturels transformés en temps réel et spatialisés sur un ensemble de seize haut-parleurs qui enveloppent les auditrices et auditeurs dans un son immersif. Ce concert est ponctué de textes de Philippe Ollivier qui évoquent la recherche du silence, le minimalisme géographique et musical, les saisons devenues incertaines et la quête du chant de la glace. Public Adultes et adolescents. .

