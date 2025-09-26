CONCERT & PROJECTIONS Regards croisés avec Dj Click + Leda Ensemble Rodez

CONCERT & PROJECTIONS Regards croisés avec Dj Click + Leda Ensemble Rodez vendredi 26 septembre 2025.

CONCERT & PROJECTIONS Regards croisés avec Dj Click + Leda Ensemble

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

PROJECTION & CONCERTS Leda ensemble + DJ Click, vendredi 26 septembre à 19h, à la salle de concert Le Club, Rodez

19hProjection de courts métragesRestitution de courts métrages réalisés par les Mineurs Non Accompagnés accueillis de la Ligue de l’Enseignement (FOL 12). Centres d’accueil de Pont de Salars et de Villefranche de Rouergue

La ligue de l’enseignement de l’Aveyron a ouvert en 2020 une Maison d’Enfants à Caractère Social implantée sur 2 sites l’Anse du Lac à Pont de Salars et le Domaine de Laurière à Villefranche de Rouergue, accueillant au total, 50 jeunes Mineurs Non Accompagnés, entre 13 et 21 ans, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance.

Forte de ses valeurs d’éducation populaire, de mixité et de développement culturel, la Ligue de l’Enseignement de l’Aveyron a souhaité développer, dès la première année, des temps de créations artistiques co-construits avec les jeunes pris en charge.

Entre janvier et juin 2025, les jeunes ont participé a un parcours de découverte de l’image et des médias. Ils ont été accompagnés par un vidéaste et un(e) comédien(ne) pour réaliser des courts métrages écrire le scénario, découvrir la mise en scène et la prise de vue, y être acteurs.

20hRestauration à prix librePréparé par les Mineurs Non Accompagnés des MECS de Pont de Salars et de Villefranche de Rouergue

21hLEDA ENSEMBLE1ère partieRock, folk, musique afro

Le quatuor Leda Ensemble, né à Berlin autour de Timothée Demoury (guitare électrique) et Ben Niran (balafon), explore la rencontre singulière des musiques d’Afrique de l’Ouest, du rock et du folk instrumental, avec leur EP Westings comme première pierre d’un univers métissé et hors des sentiers battus. Le quatuor porte ses sonorités vers une transe africaine renouvelée, où marimba, contrebasse, guitare électrique et batterie se côtoient. Ensemble, ils cultivent un son minimaliste et puissant, porté par la dimension intemporelle de textes contés.

DJ CLICKTropical Bass

Il rend fou les douaniers. On l’imagine aux confins du Rajasthan avec des joueurs de tablas ; il trace la route avec des musiciens tziganes du côté de Bucharest. On le perd à Essaouira sur un air de gnawa ; on le retrouve à Sevilla en pleine fiesta gitana.

Qu’il soit seul ou accompagné de musiciens, qu’il mixe dans les soirées enfiévrées ou au pied d’un volcan, Dj Click reste un musicien profondément attachant et passionnant. Il continue ainsi son aventure sur les routes, explorant les richesses de toutes les cultures rencontrées, les remixant, triturant, bidouillant pour surtout nous faire bouger … hors de nos frontières ! .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

English :

PROJECTION & CONCERTS: Leda ensemble + DJ Click, Friday, September 26, 7pm, at Le Club concert hall, Rodez

German :

PROJEKTION & KONZERTE: Leda ensemble + DJ Click, Freitag, 26. September, 19 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

PROIEZIONE & CONCERTI: Leda ensemble + DJ Click, venerdì 26 settembre alle 19.00, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

PROYECCIÓN Y CONCIERTOS: Leda ensemble + DJ Click, viernes 26 de septiembre a las 19:00 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

L’événement CONCERT & PROJECTIONS Regards croisés avec Dj Click + Leda Ensemble Rodez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)