Concert projeté de MC Solaar Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Concert projeté de MC Solaar Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Concert projeté de MC Solaar

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Le légendaire rappeur français MC Solaar célèbre la réédition de ses trois premiers albums avec un concert big band qui ne fait qu’amplifier l’impact de son répertoire musical. Concert enregistré à la Philarmonie de Paris le 26 octobre 2022.

Le légendaire rappeur français MC Solaar célèbre la réédition de ses trois premiers albums avec un concert big band qui ne fait qu’amplifier l’impact de son répertoire musical.

Concert enregistré à la Philarmonie de Paris le 26 octobre 2022. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Concert projeté de MC Solaar

Legendary French rapper MC Solaar celebrates the reissue of his first three albums with a big band concert that amplifies the impact of his musical repertoire. Concert recorded at the Philarmonie de Paris on October 26, 2022.

German : Concert projeté de MC Solaar

Der legendäre französische Rapper MC Solaar feiert die Neuauflage seiner ersten drei Alben mit einem Big-Band-Konzert, das die Wirkung seines musikalischen Repertoires nur noch verstärkt. Das Konzert wurde am 26. Oktober 2022 in der Philarmonie de Paris aufgezeichnet.

Italiano :

Il leggendario rapper francese MC Solaar celebra la riedizione dei suoi primi tre album con un concerto per big band che amplifica l’impatto del suo repertorio musicale. Concerto registrato alla Philarmonie de Paris il 26 ottobre 2022.

Espanol :

El legendario rapero francés MC Solaar celebra la reedición de sus tres primeros álbumes con un concierto para big band que amplifica el impacto de su repertorio musical. Concierto grabado en la Philarmonie de Paris el 26 de octubre de 2022.

L’événement Concert projeté de MC Solaar Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge