Début : 2025-06-01 16:30:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

La Chapelle des Gillons vous ouvre ses portes pour une promenade musicale dans l’œuvre de Jean Sébastien Bach avec Pierre Saby (Docteur en musicologie, professeur émérite de l’université Lyon 2) et Violeta Coutaz au piano.

Montée de Clérivaux Chapelle des Gillons

Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 43 02 minonzio.michele@orange.fr

English :

The Chapelle des Gillons opens its doors to you for a musical stroll through the works of Johann Sebastian Bach with Pierre Saby (Doctor of Musicology, Professor Emeritus at Lyon 2 University) and Violeta Coutaz on piano.

German :

Die Chapelle des Gillons öffnet ihre Türen für einen musikalischen Spaziergang durch das Werk von Johann Sebastian Bach mit Pierre Saby (Doktor der Musikwissenschaft, emeritierter Professor der Universität Lyon 2) und Violeta Coutaz am Klavier.

Italiano :

La Chapelle des Gillons vi apre le porte per una passeggiata musicale attraverso le opere di Johann Sebastian Bach con Pierre Saby (dottore in musicologia, professore emerito all’Università di Lione 2) e Violeta Coutaz al pianoforte.

Espanol :

La Chapelle des Gillons le abre sus puertas para un paseo musical a través de las obras de Johann Sebastian Bach con Pierre Saby (Doctor en Musicología, profesor emérito de la Universidad Lyon 2) y Violeta Coutaz al piano.

