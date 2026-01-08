Concert Promenade Musicale Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Concert Promenade Musicale

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Promenade musicale flûtes traversières

Une parenthèse aérienne entre les livres… Les élèves de la classe de flûte traversière du Conservatoire Communautaire se glisseront entre les rayons de la médiathèque pour un parcours itinérant entre les histoires et les esthétiques, tout en légèreté.

Laissez-vous surprendre, laissez-vous charmer !

Tout public GratuitTout public

0 .

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical stroll: transverse flutes

An aerial interlude between books… Students from the Conservatoire Communautaire’s transverse flute class slip between the shelves of the media library for a light-hearted tour of stories and aesthetics.

Let yourself be surprised, let yourself be charmed!

Open to all? Free

