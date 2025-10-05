Concert-promenade Ode à la féminité Crazannes

Concert-promenade Ode à la féminité Crazannes dimanche 5 octobre 2025.

Concert-promenade Ode à la féminité

Eglise de Crazannes Crazannes Charente-Maritime

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Ode à la féminité ― L’association Les Voix Romanes propose un nouveau concert-promenade. C’est avec plaisir qu’ils nous donnent rendez-vous devant l’église de Crazannes et au théâtre de verdure.

Eglise de Crazannes Crazannes 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine voix.romanes@free.fr

English :

Ode to femininity? The association Les Voix Romanes offers a new concert-promenade. We look forward to seeing you in front of the Crazannes church and at the Théâtre de Verdure.

German :

Ode an die Weiblichkeit? Die Vereinigung Les Voix Romanes bietet ein neues Spaziergangskonzert an. Sie freuen sich, uns vor der Kirche von Crazannes und im Théâtre de Verdure zu treffen.

Italiano :

Un’ode alla femminilità? L’associazione Les Voix Romanes propone un nuovo concerto-promenade. Vi aspettiamo davanti alla chiesa di Crazannes e al Théâtre de Verdure.

Espanol :

¿Una oda a la feminidad? La asociación Les Voix Romanes propone un nuevo concierto-promenade. Le esperamos frente a la iglesia de Crazannes y en el Théâtre de Verdure.

