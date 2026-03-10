Concert Promenades musicales en ville

Samedi 11 avril 2026 à partir de 14h. 6 lieux d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un après-midi de musique et de découverte aux quatre coins d’Aix-en-Provence.

À l’occasion de la résidence de l’Orchestre Philharmonique de Munich au Festival de Pâques, vivez une expérience originale ! Dans des lieux insolites ou patrimoniaux, les musiciens de l’orchestre donnent des concerts de musique de chambre pour des petits groupes de spectateurs itinérants chacun des parcours propose trois concerts dans trois sites différents.



Chaussures confortables et curiosité recommandées.

Rendez-vous au lieu qui vous sera communiqué à 14h.

Durée 2h30. .

6 lieux d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

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English :

An afternoon of music and discovery in the four corners of Aix-en-Provence.

L’événement Concert Promenades musicales en ville Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence