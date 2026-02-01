Concert Protest Songs, en soutien à SOS Méditerranée Théâtre du Châtelet Paris

En 2017, dans le cadre d’une carte blanche à la Maison de la Poésie, intitulée « Une histoire de la chanson », Raphaële Lannadère a invité trois amies musiciennes à créer avec elle un répertoire de chansons contestataires a cappella. Protest Songs était né. Très vite, le spectacle devient l’occasion pour “L” et ses comparses d’un compagnonnage avec SOS Méditerranée, – puisqu’il célèbre par essence, les combats qui unissent, la lutte contre les discriminations, les ségrégations et toutes les formes d’injustice. Son premier volet, avec les merveilleuses Jeanne Added, Camélia Jordana et Sandra Nkaké s’est achevé en juin 2025.

Mais Raphaële Lannadère a souhaité poursuivre l’aventure.

Elle invite Blick Bassy, Pomme, Alma Rechtman, Thomas de Pourquery et GreenChien en backing-band de luxe, à la suivre pour un volet 2 de Protest Songs.

Phia Ménard, déjà présente sur la première version, éclaire à nouveau de son regard Protest Songs – Volet 2 : en architecte sensible du plateau, elle donne corps à cette traversée collective, en inscrivant les voix dans une dramaturgie de l’espace et des présences.

Parce que pour “L” « la chanson est une voix intérieure qui va vers l’autre, parce qu’elle est la rumeur de l’autre en soi, parce qu’elle sert à tout, prier, danser, se réjouir, pleurer, se fâcher, rire, imaginer, avouer, rêver, prendre le vent ou les armes. »

Dimanche 15 février – 18h Théâtre du Châtelet – Paris durée : 1h40

Pomme, Raphaële Lannadère, Thomas de Pourquery, Blick Bassy, Alma Rechtman et GreenChien réinterprètent de grandes chansons de résistance dans toutes les langues.

Le dimanche 15 février 2026

de 18h00 à 19h40

payant

De 5 à 45 euros.

Tout public.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/25-26/protest-songs/



