Concert Prungk et John Kills Bar Le Grattoir Gérardmer
Concert Prungk et John Kills Bar Le Grattoir Gérardmer samedi 13 décembre 2025.
Concert Prungk et John Kills
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
John Kills c’est un quatuor rock bien du coin, qui revisite avec cœur et énergie des classiques du blues rock aux vibes 60’s/70’s et de quelques pépites plus modernes. En deuxième partie: Prungk s’obstine à mélanger les genres. Sur une base Rock qui tend de plus en plus vers le métal, le groupe incorpore toutes sortes d’influences allant du reggae au Disco.Tout public
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com
John Kills is a local rock quartet, revisiting blues-rock classics with a 60s/70s vibe and a few more modern nuggets. In the second half: Prungk insist on mixing genres. With a rock base that tends more and more towards metal, the band incorporates all kinds of influences, from reggae to disco.
L’événement Concert Prungk et John Kills Gérardmer a été mis à jour le 2025-12-03 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES