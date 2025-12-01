Concert pryzme Tremargad Kafe Trémargat

Concert pryzme Tremargad Kafe Trémargat vendredi 12 décembre 2025.

Concert pryzme

Tremargad Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Pryzme cultive une approche musicale métissée, entre rock progressif, jazz fusion et mélodie pop, une variété d’influences retrouvée sur leur premier opus Four Inches.   .

Tremargad Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81 

English :

L’événement Concert pryzme Trémargat a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh