Concert P’tite musique de vigne Ammerschwihr 29 juin 2025 17:00

Haut-Rhin

Concert P’tite musique de vigne 2 rue Reconnaissance Ammerschwihr Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-29

Alliance de la musique et du vin. Concert de flûtes traversières suivi d’une dégustation de vins sélectionnés par le syndicat viticole du village.

Venez assister à cette parenthèse musicale et vinique très originale.

Au programme Concert de flûtes traversières, suivi d’une dégustation de vins sélectionnés pour l’occasion par le syndicat viticole de la ville d’Ammerschwihr.

Une belle soirée en perspective dans une ambiance très conviviale. 0 .

2 rue Reconnaissance

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 emvk@emvk.fr

English :

Combining music and wine. Flute concert followed by a tasting of wines selected by the village wine syndicate.

German :

Allianz von Musik und Wein. Querflötenkonzert mit anschließender Verkostung ausgewählter Weine der Winzergenossenschaft des Dorfes.

Italiano :

Combinazione di musica e vino. Concerto di flauti seguito da una degustazione di vini selezionati dal Consorzio dei vini del villaggio.

Espanol :

Combinación de música y vino. Concierto de flauta seguido de una degustación de vinos seleccionados por el sindicato del vino del pueblo.

