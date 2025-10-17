Concert P’tites scènes, TERLAND (chanson française, pop, indie) Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Concert P’tites scènes, TERLAND (chanson française, pop, indie) Vendredi 17 octobre, 20h00 Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Gironde

Tarif unique : 6€ / Gratuit pour les moins de 11 ans

Début : 2025-10-17T20:00:00 – 2025-10-17T21:00:00

Fin : 2025-10-17T20:00:00 – 2025-10-17T21:00:00

D’abord née de chansons pour le spectacle vivant, puis remarquée par le label La Souterraine et Schubert Music Publishing, le groupe a sorti trois singles.

Les compositions de TERLAND » étreignent nos cœurs avec un indie folk intime : une ode à la liberté qui apaise nos maux et nous enveloppe de douceur. Emporté par la voix de velours de Vincent, le groupe resplendit de délicatesse et d’une mélancolie touchante. » La Souterraine.

Dans le cadre des « P’tites scènes », en partenariat avec le Département et l’ Iddac, agence culturelle du Département.

À Écouter

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=fFoj62l5Dds&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fterland.fr%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fterland.fr&source_ve_path=MjM4NTE

Paul (Cocoon…), Vincent (I Am Stramgram) et Lucrezia réinventent avec TERLAND la chanson française à travers la culture indie/pop anglo-saxonne. Une pop/folk cinématographique et intemporelle.

