CONCERT PUCCINI MESSA DI GLORIA BRAHMS SCHICKSALSLIED INTERMEZZI
Lattes 5 juillet 2025 07:00

Hérault

Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

« Schubertiade « , le concert proposé par le chœur d’‘ sous la direction de Jean-Marc Normand, célèbre la musique vocale de Franz Schubert, musique profane Lieder pour chœur et solistes, et musique sacrée Messe en Sol Majeur.

Ne manquez pas le concert du Choeur Symphonique de Montpellier à l’église Saint Bernard de Lattes le 06 juillet à 19h !

Au programme

PUCCINI

Messa di Gloria

BRAHMS

Schicksalslied

Intermezzi

Réservations en ligne

RENSEIGNEMENTS

ca@choeursymphonique.fr

07 67 04 91 64

Gratuit pour les -18 ans .

Rue des Chevaliers de Malte

Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 7 67 04 91 64 ca@choeursymphonique.fr

English :

« Schubertiade », a concert by the Ch?ur d’? under the direction of Jean-Marc Normand, celebrates the vocal music of Franz Schubert, secular music: Lieder for choir and soloists, and sacred music: Mass in G Major.

German :

die « Schubertiade », ein Konzert des Ch?ur d? unter der Leitung von Jean-Marc Normand, feiert die Vokalmusik von Franz Schubert, weltliche Musik: Lieder für Chor und Solisten, und geistliche Musik: Messe in G-Dur.

Italiano :

« Schubertiade », il concerto della Ch?ur d? diretto da Jean-Marc Normand, celebra la musica vocale di Franz Schubert, musica profana: Lieder per coro e solisti, e musica sacra: Messa in sol maggiore.

Espanol :

« Schubertiade », el concierto del Ch?ur d? dirigido por Jean-Marc Normand, celebra la música vocal de Franz Schubert, música profana: Lieder para coro y solistas, y música sacra: Misa en sol mayor.

