Concert PUCCINI Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats Tournus
samedi 19 septembre 2026 · Tournus - Hôtel Dieu - salle des soldats · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Concert PUCCINI
Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats 21 rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La Cantoria, sous la direction de son chef Clément Mépas, donne un concert Puccini, au programme duquel figurent divers chœurs d’opéra (extraits de Tosca, Manon Lescaut, Madame Butterfly, Turandot) et des pièces sacrées tirées de la Missa di Gloria.
La soprano professionnelle Claire Babel ponctue les interventions de la Cantoria par d’autres morceaux de Puccini. Au piano Dasom Jeong. .
Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats 21 rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 79 69 fbogaert@mailo.fr
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English : Concert PUCCINI
L’événement Concert PUCCINI Tournus a été mis à jour le 2026-09-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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