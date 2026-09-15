Concert PUCCINI Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats Tournus

samedi 19 septembre 2026 · Tournus - Hôtel Dieu - salle des soldats · Tournus

Informations pratiques

Tournus

Concert PUCCINI

Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats 21 rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La Cantoria, sous la direction de son chef Clément Mépas, donne un concert Puccini, au programme duquel figurent divers chœurs d’opéra (extraits de Tosca, Manon Lescaut, Madame Butterfly, Turandot) et des pièces sacrées tirées de la Missa di Gloria.

La soprano professionnelle Claire Babel ponctue les interventions de la Cantoria par d’autres morceaux de Puccini. Au piano Dasom Jeong. .

Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats 21 rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 79 69 fbogaert@mailo.fr

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English : Concert PUCCINI

L’événement Concert PUCCINI Tournus a été mis à jour le 2026-09-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II