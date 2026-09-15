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Concert PUCCINI Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats Tournus

samedi 19 septembre 2026 · Tournus - Hôtel Dieu - salle des soldats · Tournus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Tournus - Hôtel Dieu - salle des soldats
Adresse
21 rue de l'hôpital
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Tournus

Concert PUCCINI

Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats 21 rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

La Cantoria, sous la direction de son chef Clément Mépas, donne un concert Puccini, au programme duquel figurent divers chœurs d’opéra (extraits de Tosca, Manon Lescaut, Madame Butterfly, Turandot) et des pièces sacrées tirées de la Missa di Gloria.
La soprano professionnelle Claire Babel ponctue les interventions de la Cantoria par d’autres morceaux de Puccini. Au piano Dasom Jeong.   .

Tournus – Hôtel Dieu – salle des soldats 21 rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 79 69  fbogaert@mailo.fr

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English : Concert PUCCINI

L’événement Concert PUCCINI Tournus a été mis à jour le 2026-09-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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