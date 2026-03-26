Concert Pulse Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau

Concert Pulse

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Depuis 2018, localisé à proximité d’Auxerre, c’est l’assemblage unique et complémentaire de 5 passionnés de musique ayant déjà joué ensemble dans d’autres projets et dont l’objectif est de partager avec vous de merveilleux moments en live !

Le répertoire puise dans les meilleurs morceaux rock et pop, des années 80 à aujourd’hui Pink, Katy Perry, Shaka Ponk, Queen, Toto, Yes, Phil Collins, Kings of Leon …. .

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Pulse

L’événement Concert Pulse Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)