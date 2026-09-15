Concert Punk à chats Captain Parade La Citadelle Le Château-d’Oléron

dimanche 13 décembre 2026 · La Citadelle · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Concert Punk à chats Captain Parade

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Concert rock pour petits et grands suivi d’un goûter de Noël (Spectacle non intégré au VISA CULTUREL 2026-2027)

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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 00 18 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

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English :

Rock concert for all ages, followed by a Christmas party (This event is not included in the 2026–2027 CULTURAL VISA program)

L’événement Concert Punk à chats Captain Parade Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes