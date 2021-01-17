Concert Punk à l’Amezeg à Quenequen. Scrignac
Scrignac Finistère
Attention du très lourd à venir à l’Amezeg.
Samedi 17 janvier à 21h
Concert Punk
Mathéo Solo, du rock énervé et déjanté, mais ou trouve-t-il toute cette énergie?
Pogo Rangeo, du punk bourrin, ça va pogoter vénère.
Kenavoï, du punk de comptoir, OÏ OÏ OÏ !!!!
Entrée gratuite, bar et restauration sur place.
Miaoum-vg viendra nous régaler avec ses burgers et d’autres surprises
A bientôt pour toujours plus de pogo !! .
Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 72 82 08
