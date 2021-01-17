Concert Punk à l’Amezeg à Quenequen.

Scrignac Finistère

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Attention du très lourd à venir à l’Amezeg.

Samedi 17 janvier à 21h

Concert Punk

Mathéo Solo, du rock énervé et déjanté, mais ou trouve-t-il toute cette énergie?

Pogo Rangeo, du punk bourrin, ça va pogoter vénère.

Kenavoï, du punk de comptoir, OÏ OÏ OÏ !!!!

Entrée gratuite, bar et restauration sur place.

Miaoum-vg viendra nous régaler avec ses burgers et d’autres surprises

A bientôt pour toujours plus de pogo !! .

Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 72 82 08

