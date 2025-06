CONCERT PUNK ACCORDÉON Sainte-Croix-Vallée-Française 9 juillet 2025 21:00

Lozère

CONCERT PUNK ACCORDÉON Terrain de tennis Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 21:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

« La Rue qui t’Emmerde » est un groupe lillois qui propose de la chanson libertaire. C’est un melting-pot improbable, teinté de punk, de musette, de hiphop, de musique tsigane, de l’Amérique du Sud au Nord de l’Afrique !

Concert Punk Accordéon « La rue t’emmerde », à la guinguette La Roulotte, au terrain de tennis.

C’est d’ la chanson libertaire à tendances ré-éducatives, ça chante effrontément la liberté, la solidarité, la fête, les joies et les colères avec impertinence, rage et espoir. Ça sert à quoi ? A dire très haut ce que beaucoup pensent tout bas, à interpeller, à défendre la Liberté, avec un grand L , à raconter des histoires, à dire que la vie c’est beau, dire aussi que des fois c’est dégueulasse…. À vous faire rire, danser, et penser aussi. Musicalement, c’est un melting-pot improbable, teinté de punk, de musette, de hiphop, de musique tsigane, de l’Amérique du sud au Nord de l’Afrique ! Porté par des compositions originales, le groupe lillois propose un tour de chants qui ne vous laissera pas indifférent.

Buvette et restauration sur place. CB non accepté et pas de distributeur dans le village. .

Terrain de tennis

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 81 71 92 43

English :

« La Rue qui t’Emmerde » is a group from Lille who play libertarian songs. It’s an unlikely melting pot, tinged with punk, musette, hiphop and gypsy music, from South America to North Africa!

German :

« La Rue qui t’Emmerde » ist eine Gruppe aus Lille, die libertäre Lieder vorträgt. Es ist ein unwahrscheinlicher Schmelztiegel, der von Punk, Musette, Hiphop und Zigeunermusik gefärbt ist und von Südamerika bis Nordafrika reicht!

Italiano :

« La Rue qui t’Emmerde » è un gruppo di Lille che suona canzoni libertarie. È un improbabile melting-pot, che si tinge di punk, musette, hiphop e musica gitana, dal Sud America al Nord Africa!

Espanol :

« La Rue qui t’Emmerde » es un grupo de Lille que toca canciones libertarias. Es un crisol inverosímil, teñido de punk, musette, hiphop y música gitana, ¡desde Sudamérica hasta el norte de África!

L’événement CONCERT PUNK ACCORDÉON Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère