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CONCERT PUNK SALLE DES FETES PROSPER GASCHET Chanteloup-les-Bois

vendredi 16 octobre 2026 · SALLE DES FETES PROSPER GASCHET · Chanteloup-les-Bois

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
SALLE DES FETES PROSPER GASCHET
Adresse
MCL Chanteloup les Bois, route de Vezins
Ville
49340 Chanteloup-les-Bois
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6

Chanteloup-les-Bois

CONCERT PUNK

SALLE DES FETES PROSPER GASCHET MCL Chanteloup les Bois, route de Vezins Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Soirée PUNK le vendredi 16 octobre à la Salle des Fêtes de Chanteloup Les Bois   .

SALLE DES FETES PROSPER GASCHET MCL Chanteloup les Bois, route de Vezins Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 05 68 85  claplecercle@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT PUNK Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais

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