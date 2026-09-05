CONCERT PUNK SALLE DES FETES PROSPER GASCHET Chanteloup-les-Bois

Informations pratiques

Chanteloup-les-Bois

CONCERT PUNK

SALLE DES FETES PROSPER GASCHET MCL Chanteloup les Bois, route de Vezins Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Soirée PUNK le vendredi 16 octobre à la Salle des Fêtes de Chanteloup Les Bois .

SALLE DES FETES PROSPER GASCHET MCL Chanteloup les Bois, route de Vezins Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 05 68 85 claplecercle@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT PUNK Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais