Concert punk Simpson’s Pub Courchaton

Simpson's Pub 1 Rue de la Madeleine Courchaton Haute-Saône
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-26 18:00:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Le Simpson’s Pub de Courchaton reçoit le groupe mythique DEMENTED ARE GO. Il s’agit d’un groupe de psychobilly britannique, originaire de Cardiff, Pays-de-Galles. Il est un des premiers groupes du genre et est considéré comme très influent sur la scène psycho . La formation est souvent désignée sous l’abrégé DAG.
Ils seront accompagnés de nos amis voisins Horror Zombies Show. .
+33 6 35 54 05 26
