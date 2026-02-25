Concert punk Simpson’s Pub Courchaton

Concert punk

Simpson’s Pub 1 Rue de la Madeleine Courchaton Haute-Saône

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Simpson’s Pub de Courchaton reçoit le groupe mythique DEMENTED ARE GO. Il s’agit d’un groupe de psychobilly britannique, originaire de Cardiff, Pays-de-Galles. Il est un des premiers groupes du genre et est considéré comme très influent sur la scène psycho . La formation est souvent désignée sous l’abrégé DAG.

Ils seront accompagnés de nos amis voisins Horror Zombies Show. .

Simpson’s Pub 1 Rue de la Madeleine Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert punk

L’événement Concert punk Courchaton a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL