Concert punk Esprels

salle des fêtes Esprels Haute-Saône
Début : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
Le Simpson’s Pub organise une soirée concert avec 3 groupes de musique punk. RDV à la salle des fêtes d’Esprels. Gratuit pour les de 12 ans. .
salle des fêtes Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26
