Concert punk rock CACHEMIRE Place de l’Hôtel de ville Rombas

Concert punk rock CACHEMIRE

Place de l’Hôtel de ville Espace culturel Rombas Moselle

Cachemire, fer de lance du rock français, s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre marquant de sa carrière. Avec l’arrivée d’Alice Animal à la guitare, une musicienne charismatique et talentueuse, le groupe gagne une nouvelle dynamique qui promet de séduire sur scène comme en studio. Cachemire prépare un nouvel album dont la sortie est prévue pour septembre 2025. Cet opus s’annonce comme un tournant, mêlant puissance, authenticité et textes percutants, dans la plus pure tradition du rock.Tout public

Place de l’Hôtel de ville Espace culturel Rombas 57120 Moselle Grand Est +33 3 87 67 86 30 billetterie@rombas.com

Cachemire, the spearhead of the French rock scene, is about to open a new chapter in its career. With the arrival of Alice Animal on guitar, a charismatic and talented musician, the band has gained a new dynamic that promises to seduce on stage as well as in the studio. Cachemire are preparing a new album for release in September 2025. This opus promises to be a turning point, combining power, authenticity and hard-hitting lyrics in the purest rock tradition.

Cachemire, die Speerspitze des französischen Rock, ist bereit, ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufzuschlagen. Mit der charismatischen und talentierten Gitarristin Alice Animal gewinnt die Band eine neue Dynamik, die sowohl auf der Bühne als auch im Studio zu begeistern verspricht. Kashmir bereitet ein neues Album vor, das im September 2025 veröffentlicht werden soll. Dieses Werk verspricht ein Wendepunkt zu werden, denn es verbindet Kraft, Authentizität und eindringliche Texte in der reinsten Tradition des Rock.

Cachemire, punta di diamante del rock francese, sta per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Con l’arrivo di Alice Animal alla chitarra, musicista carismatico e di talento, il gruppo acquisisce una nuova dinamica che promette di sedurre sia sul palco che in studio. I Cachemire stanno preparando un nuovo album che uscirà nel settembre 2025. Promette di essere un punto di svolta, combinando potenza, autenticità e testi duri nella più pura tradizione rock.

Cachemire, punta de lanza del rock francés, está a punto de abrir un nuevo capítulo en su carrera. Con la llegada de Alice Animal a la guitarra, músico carismático y de gran talento, el grupo adquiere una nueva dinámica que promete seducir tanto en el escenario como en el estudio. Cachemire prepara un nuevo álbum que saldrá a la venta en septiembre de 2025. Promete ser un punto de inflexión, combinando potencia, autenticidad y letras contundentes en la más pura tradición del rock.

