Concert punk rock Frères 2 misère Lieu-dit Boudiguen Querrien

Concert punk rock Frères 2 misère

Lieu-dit Boudiguen La Ferme Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 03:00:00

Date(s) :

2026-02-06

En 1995 naissait le groupe Frères 2 Misère à l’initiative de frère No (Mano Solo) et de frère Po (Napo Romero) avec les musiciens du groupe Chihuahua dont No et Po avaient été membre dans les années 80.

Partis du constat que politiquement rien ne va en s’améliorant, bien au contraire, ils décidèrent de cracher leur misère et leur dégoût du système au travers un répertoire punk rock tendance fin seventies… Avec Fredo (Ogres de barback) et Laulo (Hurlements de Léo) au chant.

Dans la lancée de la collaboration étroite entre Rage tour et La Loco, nous ne sommes pas peu fiers d’accueillir dans notre tipi à Querrien cette belle histoire humaine et musicale !

Miam Glou sur place ! .

