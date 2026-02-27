Concert punk rock Saint-Paul-lès-Dax
Concert punk rock Saint-Paul-lès-Dax samedi 7 mars 2026.
Concert punk rock
Minoterie de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Concert intimiste, suivi d’un temps d’échange sur la musique au féminin, au sein du studio de répétition aménagé dans un remarquable patrimoine saint-paulois.
Sur inscription au 05 58 91 20 20. .
Minoterie de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert punk rock
L’événement Concert punk rock Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Grand Dax