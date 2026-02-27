Concert punk rock Saint-Paul-lès-Dax

Concert punk rock

Concert punk rock Saint-Paul-lès-Dax samedi 7 mars 2026.

Concert punk rock

Minoterie de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Concert intimiste, suivi d’un temps d’échange sur la musique au féminin, au sein du studio de répétition aménagé dans un remarquable patrimoine saint-paulois.
Sur inscription au 05 58 91 20 20.   .

Minoterie de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert punk rock

L’événement Concert punk rock Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Grand Dax