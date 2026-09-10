Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde

Salle des Fêtes Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’APLR Punk’N’World Fest organise une soirée-concert d’automne!

Une date à mettre dans votre agenda de toute urgence…

Sur cette date, deux groupes seront présents pour une soirée festive.

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Salle des Fêtes Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 34 57 punknworldfest@gmail.com

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English : Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde

The APLR Punk’N’World Fest is organising its first concert evening!

A date to put in your diary right away…

On this date, two bands will be performing for a festive evening.

L’événement Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente