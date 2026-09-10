UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villebois-Lavalette

Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde Villebois-Lavalette

samedi 17 octobre 2026 · Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
16320 Villebois-Lavalette
Département
Charente
Tarif

Villebois-Lavalette

Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde

Salle des Fêtes Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

L’APLR Punk’N’World Fest organise une soirée-concert d’automne!
Une date à mettre dans votre agenda de toute urgence…
Sur cette date, deux groupes seront présents pour une soirée festive.
  .

Salle des Fêtes Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 34 57  punknworldfest@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde

The APLR Punk’N’World Fest is organising its first concert evening!
A date to put in your diary right away…
On this date, two bands will be performing for a festive evening.

L’événement Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente

À voir aussi à Villebois-Lavalette (Charente)