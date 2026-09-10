Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde Villebois-Lavalette
samedi 17 octobre 2026 · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde
Salle des Fêtes Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’APLR Punk’N’World Fest organise une soirée-concert d’automne!
Une date à mettre dans votre agenda de toute urgence…
Sur cette date, deux groupes seront présents pour une soirée festive.
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Salle des Fêtes Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 34 57 punknworldfest@gmail.com
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English : Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde
The APLR Punk’N’World Fest is organising its first concert evening!
A date to put in your diary right away…
On this date, two bands will be performing for a festive evening.
L’événement Concert Punk’n’World Fest – Dirty Old Mat & La Raymonde Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente
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