Concert PURCELL Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Concert PURCELL

Samedi 28 mars 2026 de 20h30 à 22h. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Concert narratif. De la chapelle à la Taverne . Un récitant , 24 Chanteurs , 2 Solistes 7 musiciens .

Le Consort Vocal Pléyades imagine un parcours vivant qui traverse une collection d’œuvres aussi variées qu’étonnantes. Nous verrons Purcell passer du sublime au trivial, du sacré à la taverne, de la tragédie la plus poignante à l’humour le plus débridé un éventail saisissant qui révèle toute la liberté et l’audace

Un récitant, incarnant le compositeur, revient d’outre-temps pour défendre la force de sa musique et nous prend par la main pour nous guider sur un chemin où se croisent spiritualité, rires, drame et joie.

Une mise en espace discrète et un dispositif lumineux sobre accompagnent ce voyage musical. .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Narrative concert. From chapel to tavern. One narrator, 24 singers, 2 soloists, 7 musicians.

L’événement Concert PURCELL Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence