Concert Purple Brein Brasserie de l'imprimerie Bannalec
Concert Purple Brein Brasserie de l’imprimerie Bannalec vendredi 12 décembre 2025.
Concert Purple Brein
Brasserie de l’imprimerie 74B Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Venez partagez un merveilleux moment musical avec la fanfare Purple Brein au répertoire répertoire funk, punk et pop… !
Food truck Vite vite la crêp’cid avec nous dès 19h .
Brasserie de l’imprimerie 74B Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 62 20 37
