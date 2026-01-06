Concert Putain Club (Post punk Indus) La Loco Quimperlé

Concert Putain Club (Post punk Indus)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-20 23:00:00

fin : 2026-03-20 03:00:00

2026-03-20

Putan Club n’appartient à aucune église (rock, world, techno, jazz, avant, ethno ou what-the-fuck-ever) mais revendique le droit d’être tout cela, même plus encore, et l’a prouvé, depuis Laâyoune jusqu’à Pékin.

C’est l’histoire d’une collision amoureuse entre Young Gods, Nine Inch Nails et les premiers Ants quand les choses deviennent tribales et ethno, le Putan Club développe un son étonnant et original et le concert est énorme une fille aux cheveux de méduse qui roule la crasse de sa basse avec un groove parfait et un connard à la guitare qui jette l’enfer. Ils explosent, littéralement !

Leur ordinateur prend en charge les corvées rythmiques tandis que les riffs accrocheurs sont livrés avec un venin noisenik et une puissance brute. Il y a le cliquetis et la mouture de l’industriel et la vision avant-gardiste du post-punk ainsi qu’un groove tout-puissant de techno-de-la-mort qui croque dans l’Afrique brutale et la sauvagerie !

Une priorité que vous devez écouter. Maintenant !!!

https://www.youtube.com/watch?v=MuiRtBW5bZ0&list=PL5rN7kWXlW4OWZtgL4EirErac9cLpcGyD .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

