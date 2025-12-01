Concert Putain de Renaud CS 81144 Montluçon

Concert Putain de Renaud

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

OH MY PROD ! présente

PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence !

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com

English :

OH MY PROD ! presents

FUCKING RENAUD! Not a tribute, a reverence!

German :

OH MY PROD! präsentiert

PUTAIN DE RENAUD! ? Keine Hommage, eine Verbeugung!

Italiano :

OH MY PROD! presenta

FOTTUTO RENAUD! Non un tributo, una riverenza!

Espanol :

OH MI PROD! presenta

¡EL PUTO RENAUD! No es un homenaje, ¡es una reverencia!

