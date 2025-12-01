Concert Putain de Renaud CS 81144 Montluçon
Concert Putain de Renaud CS 81144 Montluçon vendredi 19 décembre 2025.
Concert Putain de Renaud
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
OH MY PROD ! présente
PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence !
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com
English :
OH MY PROD ! presents
FUCKING RENAUD! Not a tribute, a reverence!
German :
OH MY PROD! präsentiert
PUTAIN DE RENAUD! ? Keine Hommage, eine Verbeugung!
Italiano :
OH MY PROD! presenta
FOTTUTO RENAUD! Non un tributo, una riverenza!
Espanol :
OH MI PROD! presenta
¡EL PUTO RENAUD! No es un homenaje, ¡es una reverencia!
L’événement Concert Putain de Renaud Montluçon a été mis à jour le 2025-11-06 par Montluçon Tourisme