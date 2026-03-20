Concert PUULUUP Allemans-du-Dropt
Concert PUULUUP Allemans-du-Dropt dimanche 29 mars 2026.
Concert PUULUUP
Salle des fêtes Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’association Staccato vous propose un concert avec le groupe PUULUUP . C’est la rencontre de Ramo Teder et Marko Veisson passionnés de Talharpa ( Lyre à archet très ancienne à quatre cordes du nord de l’Europe). Une invitation au voyage à ne manquer sous aucun prétexte.
L’association Staccato vous propose un concert avec le groupe PUULUUP . C’est la rencontre de Ramo Teder et Marko Veisson passionnés de Talharpa ( Lyre à archet très ancienne à quatre cordes du nord de l’Europe). Ensemble, avec ces instruments et leurs voix, ils créent une gamme tonale étonnamment large, surtout lorsqu’ils la combinent avec de l’électronique, à l’aide de pédales d’effets et de looper. Une invitation au voyage à ne manquer sous aucun prétexte. .
Salle des fêtes Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert PUULUUP
The Staccato association invites you to a concert with the group PUULUUP . Ramo Teder and Marko Veisson are Talharpa (ancient four-stringed bowed lyre from Northern Europe) enthusiasts. An invitation to travel, not to be missed.
L’événement Concert PUULUUP Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays de Lauzun