Concert PUULUUP

Salle des fêtes Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Staccato vous propose un concert avec le groupe PUULUUP . C’est la rencontre de Ramo Teder et Marko Veisson passionnés de Talharpa ( Lyre à archet très ancienne à quatre cordes du nord de l’Europe). Une invitation au voyage à ne manquer sous aucun prétexte.

L’association Staccato vous propose un concert avec le groupe PUULUUP . C’est la rencontre de Ramo Teder et Marko Veisson passionnés de Talharpa ( Lyre à archet très ancienne à quatre cordes du nord de l’Europe). Ensemble, avec ces instruments et leurs voix, ils créent une gamme tonale étonnamment large, surtout lorsqu’ils la combinent avec de l’électronique, à l’aide de pédales d’effets et de looper. Une invitation au voyage à ne manquer sous aucun prétexte. .

Salle des fêtes Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert PUULUUP

The Staccato association invites you to a concert with the group PUULUUP . Ramo Teder and Marko Veisson are Talharpa (ancient four-stringed bowed lyre from Northern Europe) enthusiasts. An invitation to travel, not to be missed.

L’événement Concert PUULUUP Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays de Lauzun