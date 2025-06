Concert – lieu-dit « LA JARRIE » Puy-du-Lac 28 juin 2025 20:30

Charente-Maritime

Concert lieu-dit « LA JARRIE » à côté de la mairie Puy-du-Lac Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28 00:00:00

2025-06-28

La commune de Puy-du-Lac vous propose de vibrer, de chanter et de danser sur des rythmes pop rock disco avec le groupe LO ROCH le samedi 28 juin 2025.

lieu-dit « LA JARRIE » à côté de la mairie

Puy-du-Lac 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 16 44 57 mairie@puydulac.fr

English :

The commune of Puy-du-Lac invites you to vibrate, sing and dance to pop rock disco rhythms with the group LO ROCH on Saturday June 28, 2025.

German :

Die Gemeinde Puy-du-Lac schlägt Ihnen vor, am Samstag, den 28. Juni 2025 mit der Gruppe LO ROCH zu vibrieren, zu singen und zu Pop-Rock-Disco-Rhythmen zu tanzen.

Italiano :

Il comune di Puy-du-Lac vi invita a scatenarvi, cantare e ballare ai ritmi della disco pop rock con il gruppo LO ROCH sabato 28 giugno 2025.

Espanol :

El municipio de Puy-du-Lac le invita a rockear, cantar y bailar a ritmo de pop rock disco con el grupo LO ROCH el sábado 28 de junio de 2025.

L’événement Concert Puy-du-Lac a été mis à jour le 2025-06-13 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme