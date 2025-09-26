Concert Puyoô

Concert Puyoô vendredi 26 septembre 2025.

Concert

Foyer Municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

La chorale Mélodie invite trois choeurs Lous Amics Cantadous de Momuy ( Landes) constitués d’un choeur d’hommes et d’un choeur de femmes et Les Comélodiens de Sault-de-Navailles.

Tous ces choeurs sont dirigés par Isabelle Toullet.

Le répertoire sera particulièrement éclectique avec chants du monde et variété Française.

Le final sera assuré par l’ensemble des choristes. Ce sont donc une centaine de choristes qui interprèteront 4 chants aux notes joyeuses et ensoleillées d’Espagne et d’Amérique Latine. .

Foyer Municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 73 26

English : Concert

German : Concert

Italiano :

Espanol : Concert

L’événement Concert Puyoô a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Coeur de Béarn