Concert #Puzzled Thionville

8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:00:00
#puzzled, premier disque signé par Pierre-François Blanchard avec Thomas Savy, explore la frontière entre écriture et improvisation. Fruit de vingt ans d’expériences et de rencontres marquantes (Barouh, Shepp, Imbert, Rampal), l’album mêle introspection et ouverture, traversant jazz, musique française et influences diverses. Véritable journal intime musical, il conjugue sensibilité, élégance et liberté.
Distribution Pierre-François Blanchard, piano, Thomas Savy, clarinettesTout public
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
English :
#puzzled, Pierre-François Blanchard?s first album with Thomas Savy, explores the frontier between writing and improvisation. The fruit of twenty years’ experience and landmark encounters (Barouh, Shepp, Imbert, Rampal), the album blends introspection and openness, crossing jazz, French music and diverse influences. A veritable musical diary, it combines sensitivity, elegance and freedom.
Cast: Pierre-François Blanchard, piano, Thomas Savy, clarinets
German :
#puzzled, das erste Album von Pierre-François Blanchard mit Thomas Savy, erkundet die Grenze zwischen Komposition und Improvisation. Das Album ist das Ergebnis zwanzigjähriger Erfahrungen und prägender Begegnungen (Barouh, Shepp, Imbert, Rampal) und vereint Introspektion und Offenheit, indem es Jazz, französische Musik und verschiedene Einflüsse miteinander verbindet. Es ist ein echtes musikalisches Tagebuch, das Sensibilität, Eleganz und Freiheit vereint.
Besetzung: Pierre-François Blanchard, Klavier, Thomas Savy, Klarinetten
Italiano :
#puzzled, il primo album di Pierre-François Blanchard con Thomas Savy, esplora il confine tra scrittura e improvvisazione. Frutto di un’esperienza ventennale e di una serie di incontri significativi (con Barouh, Shepp, Imbert e Rampal), l’album combina introspezione e apertura, attraversando il jazz, la musica francese e una varietà di influenze. Un vero e proprio diario musicale, che unisce sensibilità, eleganza e libertà.
Cast: Pierre-François Blanchard, pianoforte, Thomas Savy, clarinetti
Espanol :
#puzzled, el primer álbum de Pierre-François Blanchard con Thomas Savy, explora la frontera entre la escritura y la improvisación. Fruto de veinte años de experiencia y de numerosos encuentros significativos (con Barouh, Shepp, Imbert y Rampal), el álbum combina introspección y apertura, cruzando el jazz, la música francesa y las influencias más diversas. Verdadero diario musical, aúna sensibilidad, elegancia y libertad.
Reparto: Pierre-François Blanchard, piano, Thomas Savy, clarinetes
