Concert • Pyrock La Cervoiserie Cusset

La Cervoiserie 78 Rue des Peupliers Cusset Allier

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

La Cervoiserie accueille le vendredi 5 décembre 2025, le groupe duo Pyrock pour un concert de reprises pop/rock.

English :

On Friday, December 5, 2025, La Cervoiserie welcomes the duo Pyrock for a concert of pop/rock covers.

German :

Die Cervoiserie empfängt am Freitag, den 5. Dezember 2025, die Gruppe duo Pyrock für ein Konzert mit Pop/Rock-Coversongs.

Italiano :

Venerdì 5 dicembre 2025, La Cervoiserie accoglie il duo Pyrock per un concerto di cover pop/rock.

Espanol :

El viernes 5 de diciembre de 2025, La Cervoiserie recibe al dúo Pyrock para un concierto de versiones pop/rock.

