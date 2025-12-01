Concert • Pyrock La Cervoiserie Cusset
Concert • Pyrock La Cervoiserie Cusset vendredi 12 décembre 2025.
Concert • Pyrock
La Cervoiserie 78 Rue des Peupliers Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
La Cervoiserie accueille le vendredi 5 décembre 2025, le groupe duo Pyrock pour un concert de reprises pop/rock.
La Cervoiserie 78 Rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09
English :
On Friday, December 5, 2025, La Cervoiserie welcomes the duo Pyrock for a concert of pop/rock covers.
German :
Die Cervoiserie empfängt am Freitag, den 5. Dezember 2025, die Gruppe duo Pyrock für ein Konzert mit Pop/Rock-Coversongs.
Italiano :
Venerdì 5 dicembre 2025, La Cervoiserie accoglie il duo Pyrock per un concerto di cover pop/rock.
Espanol :
El viernes 5 de diciembre de 2025, La Cervoiserie recibe al dúo Pyrock para un concierto de versiones pop/rock.
