Concert PYROCK Ô Dix Verres Vichy
Concert PYROCK Ô Dix Verres Vichy samedi 20 décembre 2025.
Concert PYROCK
Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Duo de reprises pop-rock .Yoann au chant et Pierre à la guitare. Ambiance musicale dansante après le concert. Restauration sur place pizzas maison et planches.
Réservation possible
.
Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pop-rock cover duo Yoann on vocals and Pierre on guitar. Musical atmosphere and dancing after the concert. On-site catering: home-made pizzas and platters.
Reservations possible
L’événement Concert PYROCK Vichy a été mis à jour le 2025-12-16 par Vichy Destinations