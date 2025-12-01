Concert PYROCK Ô Dix Verres Vichy

Concert PYROCK

Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

Date :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Duo de reprises pop-rock .Yoann au chant et Pierre à la guitare. Ambiance musicale dansante après le concert. Restauration sur place pizzas maison et planches.

Réservation possible

.

Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com

English :

Pop-rock cover duo Yoann on vocals and Pierre on guitar. Musical atmosphere and dancing after the concert. On-site catering: home-made pizzas and platters.

Reservations possible

