Concert QANTARA MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS Maison du Peuple Gardanne

Jeudi 6 novembre 2025 de 21h à 22h15. Maison du Peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Le répertoire explore la richesse de différentes traditions rythmiques en les mariant aux complexités formelles et mélodiques issues du monde arabe ainsi qu’aux textures sonores du Jazz d’aujourd’hui.

La part belle est bien évidemment laissée à l’improvisation et à l’interaction entre les membres du groupe, formé de quelques-uns des meilleurs jeunes musiciens de Jazz Français. Passionné par toutes les traditions des musiques afro-américaines, le quartet explore le lien entre la spontanéité, les libertés dans la forme et l’introspection. Ils reçoivent pour cette date unique le vibraphoniste Alexis Valet.



Une soirée avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Gardanne. .

Maison du Peuple 92, avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

English :

The repertoire explores the richness of different rhythmic traditions, blending them with the formal and melodic complexities of the Arab world and the sonic textures of today?s jazz.

German :

Das Repertoire erforscht den Reichtum verschiedener rhythmischer Traditionen und verbindet sie mit der formalen und melodischen Komplexität der arabischen Welt und den Klangtexturen des heutigen Jazz.

Italiano :

Il repertorio esplora la ricchezza di diverse tradizioni ritmiche, combinandole con le complessità formali e melodiche del mondo arabo e le tessiture sonore del jazz moderno.

Espanol :

El repertorio explora la riqueza de distintas tradiciones rítmicas, combinándolas con las complejidades formales y melódicas del mundo árabe y las texturas sonoras del jazz moderno.

