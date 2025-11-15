Concert QQVFP Jukebox interactif Happy Dock Le Havre
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Le duo acoustique “Qu’est-ce qui vous f’rait plaisir ?” (QQVFP) enchante les scènes depuis plus de quinze ans.
Avec une énergie débordante et une passion contagieuse, les musiciens offrent des performances à la fois dynamiques et raffinées, jouant à eux seuls cinq instruments différents, créant ainsi des ambiances variées et sur mesure. .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
English : Concert QQVFP Jukebox interactif
