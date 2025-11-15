Concert QQVFP Jukebox interactif Happy Dock Le Havre

Concert QQVFP Jukebox interactif

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le duo acoustique “Qu’est-ce qui vous f’rait plaisir ?” (QQVFP) enchante les scènes depuis plus de quinze ans.

Avec une énergie débordante et une passion contagieuse, les musiciens offrent des performances à la fois dynamiques et raffinées, jouant à eux seuls cinq instruments différents, créant ainsi des ambiances variées et sur mesure. .

+33 2 35 19 50 51

