Concert Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Concert en extérieur au Quai 21! Ambiance Funky soul avec le groupe ONE SHOT GROOVE. Réservez vos places !

Concert ONE SHOT GROOVE, premium Funky music ! Concert en extérieur au Quai 21 !

Rassemblés autour de l‘esprit funk-soul, les musiciens de One Shot Groove proposent une palette musicale s’inspirant de Macéo Parker, Tower of Power, ElectroDeluxe…

C’est au fil du temps et des rencontres que One Shot Groove a vu le jour, l’objectif premier étant de se faire plaisir et de partager une passion, celle de la musique funky-groovy.

Réservez vos places ! .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96

English :

Outdoor concert at Quai 21! Funky soul with ONE SHOT GROOVE. Book your tickets now!

Outdoor-Konzert im Quai 21! Funky-Soul-Atmosphäre mit der Band ONE SHOT GROOVE. Reservieren Sie Ihre Plätze!

Italiano :

Concerto all’aperto al Quai 21! Funky soul con ONE SHOT GROOVE. Prenotate subito i vostri biglietti!

¡Concierto al aire libre en Quai 21! Funky soul con ONE SHOT GROOVE. ¡Reserva ya tus entradas!

