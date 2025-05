Concert « Quam pulcra es, la cantique des cantiques » – L’Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer, 10 mai 2025 18:00, La Lucerne-d'Outremer.

Manche

Concert « Quam pulcra es, la cantique des cantiques » L’Abbaye de la Lucerne 1, L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-05-10 18:00:00

fin : 2025-05-10 20:00:00

2025-05-10

Concert grégorien Polyphonies médiévales er Renaissance par l’Ensemble Trecanum, sous la direction d’Etienne Stoffel.

En accès libre avec participation libre.

L’Abbaye de la Lucerne 1, L’Abbaye

La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 02 26 01 56 benoit.jean-noel@orange.fr

English : Concert « Quam pulcra es, la cantique des cantiques »

Gregorian concert Medieval and Renaissance polyphonies by Ensemble Trecanum, conducted by Etienne Stoffel.

Free admission with free participation.

German :

Gregorianisches Konzert Polyphonien aus dem Mittelalter und der Renaissance vom Ensemble Trecanum, unter der Leitung von Etienne Stoffel.

Freier Zugang mit freier Teilnahme.

Italiano :

Concerto gregoriano Polifonia medievale e rinascimentale del Trecanum Ensemble, diretto da Etienne Stoffel.

Ingresso libero con partecipazione gratuita.

Espanol :

Concierto gregoriano Polifonía medieval y renacentista a cargo del Trecanum Ensemble, dirigido por Etienne Stoffel.

Entrada libre con participación gratuita.

