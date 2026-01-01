Concert Quand le Flamenco rencontre le violon Tzigane Temple de la rotonde Arles

Concert Quand le Flamenco rencontre le violon Tzigane

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 17h30. Temple de la rotonde 9 Rue de la Rotonde Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Spectacle flamenco Quand le Flamenco rencontre le violon tzigane . Ce concert vous propose un voyage musical dans des répertoires du flamenco traditionnel le plus authentique.

Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire ! Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.

Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Cadiz Paula Sierra Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie, venez le voir à Arles . Concert intimiste (petite jauge) et en acoustique. Il est conseillé de réserver au plus vite. .

Temple de la rotonde 9 Rue de la Rotonde Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

English :

Flamenco show When Flamenco meets Gypsy violin . This concert takes you on a musical journey through the most authentic traditional flamenco repertoires.

