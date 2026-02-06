Concert Quand les ados les chantent Le Guingois Montluçon

Concert Quand les ados les chantent

Les jeunes chanteuses des ateliers ados ont le plaisir de vous proposer leur concert, allant de la chanson française à la pop anglo-saxonne.

Le Guingois 109 rue Ernest Montuses Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

English :

The young singers from the teen workshops are pleased to present their concert, ranging from French chanson to Anglo-Saxon pop.

