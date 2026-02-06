Concert Quand les ados les chantent Le Guingois Montluçon
Le Guingois 109 rue Ernest Montuses Montluçon Allier
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Les jeunes chanteuses des ateliers ados ont le plaisir de vous proposer leur concert, allant de la chanson française à la pop anglo-saxonne.
Le Guingois 109 rue Ernest Montuses Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
English :
The young singers from the teen workshops are pleased to present their concert, ranging from French chanson to Anglo-Saxon pop.
