vendredi 27 novembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence

Informations pratiques

Valence

Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent »

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Soirée musicale franco-ukrainienne

.

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 41 32 46 contact@ruta-ua.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French-Ukrainian Musical Evening

L’événement Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent » Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme