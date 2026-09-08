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Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent » Maison de la musique et de la danse Valence

vendredi 27 novembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison de la musique et de la danse
Adresse
32 avenue Georges Clemenceau
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Valence

Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent »

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :
2026-11-27

Soirée musicale franco-ukrainienne
  .

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 41 32 46  contact@ruta-ua.fr

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English :

French-Ukrainian Musical Evening

L’événement Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent » Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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