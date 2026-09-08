Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent » Maison de la musique et de la danse Valence
vendredi 27 novembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence
Informations pratiques
Valence
Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent »
Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 22:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Soirée musicale franco-ukrainienne
.
Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 41 32 46 contact@ruta-ua.fr
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English :
French-Ukrainian Musical Evening
L’événement Concert : « Quand les deux coeurs se rencontrent » Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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