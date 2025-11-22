Concert Quand les Nicolas font leur scène Restaurant Au Coin Cosy Arthez-de-Béarn
Concert Quand les Nicolas font leur scène Restaurant Au Coin Cosy Arthez-de-Béarn samedi 22 novembre 2025.
Concert Quand les Nicolas font leur scène
Restaurant Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
La première partie sera assurée par Nikkos, jeune artiste qui propose des chansons françaises populaires, tantôt joyeuses voire festives, tantôt empreintes de doutes et de tristesse.
Ensuite, Nicolas Paugam est un auteur, compositeur, interprète auquel la poésie, l’originalité et la voix singulière confèrent une place unique dans la scène musicale indépendante. .
Restaurant Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 47 27 74 au.coin.cosy@gmail.com
English : Concert Quand les Nicolas font leur scène
German : Concert Quand les Nicolas font leur scène
Italiano :
Espanol : Concert Quand les Nicolas font leur scène
L’événement Concert Quand les Nicolas font leur scène Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Coeur de Béarn