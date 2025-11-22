Concert Quand les Nicolas font leur scène Restaurant Au Coin Cosy Arthez-de-Béarn

Concert Quand les Nicolas font leur scène

Restaurant Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La première partie sera assurée par Nikkos, jeune artiste qui propose des chansons françaises populaires, tantôt joyeuses voire festives, tantôt empreintes de doutes et de tristesse.

Ensuite, Nicolas Paugam est un auteur, compositeur, interprète auquel la poésie, l’originalité et la voix singulière confèrent une place unique dans la scène musicale indépendante. .

Restaurant Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 47 27 74 au.coin.cosy@gmail.com

