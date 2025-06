Concert Quart2temps – Maison Carrée de Nay Nay 21 juin 2025 18:30

Concert Quart2temps Maison Carrée de Nay 13 place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 20:00:00

2025-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Maison Carrée de Nay accueille le groupe Quart2temps pour un concert festif et chaleureux, à découvrir en plein air.

Quart2temps, ce sont six musiciens complices qui mêlent swing, jazz manouche, chanson française revisitée et rythmes du monde. Un répertoire entraînant, des arrangements originaux et une ambiance conviviale tout est réuni pour une belle soirée musicale à partager en famille ou entre amis !

Venez célébrer le solstice d’été en musique !

Concert en plein air dans la cour de la Maison Carrée (repli à l’intérieur en cas de pluie) .

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr

