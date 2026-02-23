CONCERT QUART’ELLES ET ABBA

Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

2026-03-28

Les plus grands tubes du groupe ABBA, revisités en version classique, par le quatuor à cordes Quart’elles.

Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr

English :

ABBA’s greatest hits, revisited in a classical version, by the Quart?elles string quartet.

