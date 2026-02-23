CONCERT QUART’ELLES ET ABBA Terres-de-Haute-Charente
CONCERT QUART’ELLES ET ABBA Terres-de-Haute-Charente samedi 28 mars 2026.
CONCERT QUART’ELLES ET ABBA
Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28 19:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Les plus grands tubes du groupe ABBA, revisités en version classique, par le quatuor à cordes Quart’elles.
Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
ABBA’s greatest hits, revisited in a classical version, by the Quart?elles string quartet.
