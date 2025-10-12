Concert Quartet Gospel Stutzheim-Offenheim
Concert Quartet Gospel Stutzheim-Offenheim dimanche 12 octobre 2025.
1 rue de la Mairie Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin
Dimanche 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12 18:30:00
2025-10-12
Concert gospel au sein de l’église de Stutzheim Offenheim.
L'association La Klamm propose un concert de gospel avec le quatuor « Quartet Gospel » en l'église de Stutzheim.
1 rue de la Mairie Stutzheim-Offenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est jmarie.garnier@orange.fr
English :
Gospel concert at Stutzheim Offenheim church.
German :
Gospelkonzert in der Kirche von Stutzheim Offenheim.
Italiano :
Concerto gospel nella chiesa di Stutzheim Offenheim.
Espanol :
Concierto de gospel en la iglesia de Stutzheim Offenheim.
L’événement Concert Quartet Gospel Stutzheim-Offenheim a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg