Concert Quartet Gospel Stutzheim-Offenheim dimanche 12 octobre 2025.

1 rue de la Mairie Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-12

Concert gospel au sein de l’église de Stutzheim Offenheim.
L'association La Klamm propose un concert de gospel avec le quatuor « Quartet Gospel » en l'église de Stutzheim.

1 rue de la Mairie Stutzheim-Offenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est

English :

Gospel concert at Stutzheim Offenheim church.

German :

Gospelkonzert in der Kirche von Stutzheim Offenheim.

Italiano :

Concerto gospel nella chiesa di Stutzheim Offenheim.

Espanol :

Concierto de gospel en la iglesia de Stutzheim Offenheim.

